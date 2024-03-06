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Якість і кількість військ мають значення, Україна це показує, - Генштаб Польщі

Середа 06 березня 2024 17:38
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Якість і кількість військ мають значення, Україна це показує, - Генштаб Польщі Архівне фото: у Генштабі Польщі висловилися щодо кількості військ з урахуванням досвіду війни в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Розмір польської армії залежить від різних чинників, але досвід війни в Україні показав, що кількість і якість мають значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Генерального штабу польської армії Пьотра Блазеуша в інтерв'ю TVN 24.

У нього запитали, скільки солдатів повинна мати польська армія, особливо в нинішній міжнародній ситуації. Блазеуш сказав, що це залежить від багатьох чинників.

"Тому що важливі і демографія, і наша здатність синхронізувати всі поточні процеси модернізації. Це стосується підготовки кадрів, це пов'язано з будівництвом складів боєприпасів, це стосується всієї інфраструктури, змін в організації та доктринах, тож це дійсно дуже тривалий процес, який триває", - зазначив він.

Досвід України

За його словами, знайти цю золоту середину завжди складно, але Україна показує, що і якість, і кількість, як і раніше, мають значення.

"Я думаю, що як передбачалося і як кажуть, десь близько 200 000 професійних солдатів. Це хороший показник", - сказав він.

Представник Генштабу зазначив, що існують і підрозділи територіальної оборони, чисельність яких уже перевищує 40 тисяч осіб.

Що ще говорили в Генштабі Польщі

Раніше Блазеуш заявляв, що військове командування Польщі впевнене, що союзники по НАТО нададуть допомогу Варшаві в разі агресії Росії.

"Перш за все, ми будуємо систему так званих індикаторів і попереджень, щоб ми якомога раніше знали, що ворог щось готує. Пам'ятаємо, що певні показники свідчать нам про те, що інша сторона готується до недружніх нам дій", - сказав він.

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