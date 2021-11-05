На кислородные станции выделят 800 млн гривен: подписан закон

Верховная рада Украины вчера поддержала законопроект о выделении 800 млн гривен на закупку кислородных станций. Владимир Зеленский подписал документ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Согласно закону, 650 млн гривен пойдет на закупку станций, а 150 млн - на их проектирование и монтаж.
Напомним, что РБК-Украина писало о том, что во время нынешней волны в стране необходимо три раза больше кислорода, чем во время предыдущей. В то же время если темпы госпитализации в Киеве будут продолжать расти - это может привести к его нехватке.
В то же время РБК-Украина рассказывала о том, что Главе Минздрава Украины Виктору Ляшко поручили информировать граждан о ситуации с кислородом и койко-местами в больницах.