ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Минздраву поручили информировать украинцев о ситуации с кислородом и койками

Новина українською →
Киев, Среда 03 ноября 2021 16:08
Минздраву поручили информировать украинцев о ситуации с кислородом и койками Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главе Минздрава Украины Виктору Ляшко поручили информировать украинцев о ситуации с кислородом и койко-местами в больницах. Кроме того, министр должен предоставлять общественности данные о выплате надбавок медикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что речь об этом шла в ходе селекторного совещания по вопросам противодействия коронавирусу под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Глава государства отметил, что министр здравоохранения должен акцентировать внимание средств массовой информации и общества на ситуации с койко-местами и использованием кислорода в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении ОП.

Министру также поручено информировать общественность о выплате надбавок медикам в размере 300%.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что Украина полностью обеспечена кислородом для COVID-больных.

Однако в ряде регионов в медучреждениях возник дефицит кислорода. Так, на его нехватку пожаловались в больницах Ивано-Франковска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
NEWS
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
DAILY
Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты