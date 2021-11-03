Минздраву поручили информировать украинцев о ситуации с кислородом и койками
Главе Минздрава Украины Виктору Ляшко поручили информировать украинцев о ситуации с кислородом и койко-местами в больницах. Кроме того, министр должен предоставлять общественности данные о выплате надбавок медикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Отмечается, что речь об этом шла в ходе селекторного совещания по вопросам противодействия коронавирусу под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
"Глава государства отметил, что министр здравоохранения должен акцентировать внимание средств массовой информации и общества на ситуации с койко-местами и использованием кислорода в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении ОП.
Министру также поручено информировать общественность о выплате надбавок медикам в размере 300%.
Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что Украина полностью обеспечена кислородом для COVID-больных.
Однако в ряде регионов в медучреждениях возник дефицит кислорода. Так, на его нехватку пожаловались в больницах Ивано-Франковска.