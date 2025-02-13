Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ

Відповідне розпорядження видав прем'єр-міністр Денис Шмигаль від 12 лютого 2025 року.

"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України", - йдеться у документі.

Варто додати, що Сергій Кислиця п'ять років обіймав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Він був призначений 19 грудня 2019 року і звільнений з посади під час ротацій у дипломатичному секторі, які провів президент Володимир Зеленський наприкінці грудня 2024 року.

Кислиця став відомим у мережі завдяки своїм різким заявам стосовно представників Росії в ООН.

Довідка. Сергій Кислиця народився у Києві у 1969 році. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право". Знає три іноземні мови - англійську, іспанську та французьку.

Кислиця розпочав дипломатичну кар'єру у 1992 році. Обіймав посади в посольствах у різних країнах, Міністерстві закордонних справ та представництвах України у міжнародних організаціях.