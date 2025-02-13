Кислицу назначили первым заместителем министра иностранных дел

Соответствующее распоряжение издал премьер-министр Денис Шмыгаль от 12 февраля 2025 года.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем министра иностранных дел Украины", - говорится в документе.

Стоит добавить, что Сергей Кислица пять лет занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Он был назначен 19 декабря 2019 года и уволен с должности во время ротаций в дипломатическом секторе, которые провел президент Владимир Зеленский в конце декабря 2024 года.

Кислица стал известным в сети благодаря своим резким заявлениям в отношении представителей России в ООН.

Справка. Сергей Кислица родился в Киеве в 1969 году. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право". Знает три иностранных языка - английский, испанский и французский.

Кислица начал дипломатическую карьеру в 1992 году. Занимал должности в посольствах в разных странах, Министерстве иностранных дел и представительствах Украины в международных организациях.