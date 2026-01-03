Кислиця стане першим заступником голови ОП

Сьогодні Зеленський обговорив з Кислицею деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі президента, а "саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС".

"Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі", - повідомив Зеленський.

Новим головою ОП став Буданов

Вчора вийшов указ, що новим головою ОП став Кирило Буданов, який раніше був головою Головного управління розвідки. Раніше Зеленський повідомив, що сам запропонував йому цю посаду.

"Доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки", - написав президент на своїх сторінках в соцмережах.