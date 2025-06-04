Кислиця розповів, як росіяни в Стамбулі видумали припинення вогню на 2-3 дні

Як розповів Кислиця, на певному етапі перемовин у Стамбулі він звернувся до глави російської делегації Володимира Мединського і спитав: "У вас російською мовою все називається однаково, чи то ceasefire, чи то armestys, чи то truce - ви все називаєте припиненням вогню або перемир'ям. То ви можете сказати, що ви маєте на увазі, коли заперечуєте unconditional ceasefire?".

Заступник глави МЗС України поцікавився, який вид припинення вогню, передбачений конвенціями або іншими угодами Росія має на увазі й проти чого конкретно виступає.

"І тоді вже, коли він (Мединський - ред.) брав слово ще раз, він каже: "Действительно, надо же тела собирать. Так может давайте на 2-3 дня будем огонь останавливать", - розповів Кислиця.

За його словами, є таке прислів'я, що диявол в деталях, але "насправді оригінальне прислів'я, що бог в деталях".

"Це дуже важливо, бо одна річ, коли ти починаєш копатися в деталях через негатив, а інша річ, коли ти хочеш досягти справжнього вирішення проблеми. Тому я й питав росіян, ви проти якого ceasefire? І те, що я почув… що давайте може на 2-3 дні, заберемо тіла, то вони напевно зрозуміли, що їхня зухвала позиція, що ніякого не буде unconditional ceasefire, вона взагалі не працює", - зазначив заступник глави МЗС.