Кислица рассказал, как россияне в Стамбуле выдумали прекращение огня на 2-3 дня

Как рассказал Кислица, на определенном этапе переговоров в Стамбуле он обратился к главе российской делегации Владимиру Мединскому и спросил: "У вас на русском языке все называется одинаково, то ли ceasefire, то ли armestys, то ли truce - вы все называете прекращением огня или перемирием. Так вы можете сказать, что вы имеете в виду, когда отрицаете unconditional ceasefire?".

Заместитель главы МИД Украины поинтересовался, какой вид прекращения огня, предусмотренный конвенциями или другими соглашениями Россия имеет в виду и против чего конкретно выступает.

"И тогда уже, когда он (Мединский - ред.) брал слово еще раз, он говорит: "Действительно, надо же тела собирать. Так может давайте на 2-3 дня будем огонь останавливать", - рассказал Кислица.

По его словам, есть такая пословица, что дьявол в деталях, но "на самом деле оригинальная пословица, что бог в деталях".

"Это очень важно, потому что одно дело, когда ты начинаешь копаться в деталях из-за негатива, а другое дело, когда ты хочешь достичь настоящего решения проблемы. Поэтому я и спрашивал россиян, вы против какого ceasefire? И то, что я услышал... что давайте может на 2-3 дня, заберем тела, то они наверняка поняли, что их дерзкая позиция, что никакого не будет unconditional ceasefire, она вообще не работает", - отметил заместитель главы МИД.