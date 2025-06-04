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Кислица рассказал, как россияне в Стамбуле выдумали прекращение огня на 2-3 дня

Фото: первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Идею с прекращением огня на два-три дня российская делегация придумала прямо во время переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал в подкасте Натальи Мосейчук.

Как рассказал Кислица, на определенном этапе переговоров в Стамбуле он обратился к главе российской делегации Владимиру Мединскому и спросил: "У вас на русском языке все называется одинаково, то ли ceasefire, то ли armestys, то ли truce - вы все называете прекращением огня или перемирием. Так вы можете сказать, что вы имеете в виду, когда отрицаете unconditional ceasefire?".

Заместитель главы МИД Украины поинтересовался, какой вид прекращения огня, предусмотренный конвенциями или другими соглашениями Россия имеет в виду и против чего конкретно выступает.

"И тогда уже, когда он (Мединский - ред.) брал слово еще раз, он говорит: "Действительно, надо же тела собирать. Так может давайте на 2-3 дня будем огонь останавливать", - рассказал Кислица.

По его словам, есть такая пословица, что дьявол в деталях, но "на самом деле оригинальная пословица, что бог в деталях".

"Это очень важно, потому что одно дело, когда ты начинаешь копаться в деталях из-за негатива, а другое дело, когда ты хочешь достичь настоящего решения проблемы. Поэтому я и спрашивал россиян, вы против какого ceasefire? И то, что я услышал... что давайте может на 2-3 дня, заберем тела, то они наверняка поняли, что их дерзкая позиция, что никакого не будет unconditional ceasefire, она вообще не работает", - отметил заместитель главы МИД.

 

Предложение России о прекращении огня

Напомним, Россия на переговорах в Стамбуле 2 июня предложила Украине идею о прекращении огня на два-три дня, чтобы забрать убитых солдат. Москва хочет, чтобы такое перемирие было не на всем фронте.

"Мы предложили конкретное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта... Для чего делается короткое прекращение огня с выключением дронов и так далее? Чтобы могли подобрать командиры трупы своих солдат", - заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение РФ о прекращении огня на 2-3 дня, чтобы забрать погибших с поля боя, и назвал россиян "идиотами". Он подчеркнул, что перемирие нужно для того, чтобы не было убитых.

Стоит отметить, что Россия уже несколько месяцев отказывается от полного прекращения огня с Украиной минимум на 30 дней. Российские чиновники оправдывают это тем, что во время перемирия страны Запада якобы могут усилить Украину.

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