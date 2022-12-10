UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кислиця у РБ ООН: Звільнення територій - доказ того, що західна зброя служить за призначенням

Фото: Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Олег Васьків

В Україні діє трирівневу система контролю та нагляду за озброєннями, що постачаються західними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислиці під час засідання Ради Безпеки.

"Парламентський контроль забезпечується тимчасовою спеціальною комісією. Президент реалізує свої повноваження через РНБО. На урядовому рівні Міноборони та ЗСУ спільно з іноземними партнерами здійснюють безпосередній контроль та моніторинг поставок озброєнь в Україну, а також руху міжнародної технічної допомоги", - пояснив дипломат.

Таким чином Кислиця відповів на звинувачення Росії у нібито потраплянні західної зброї з України в треті країни.

За його словами, Москва, аби видаватися переконливою, "загортає брехню в численні терміни й назви, технічні характеристики й цифри - все це має надати фейкам вигляду фактів".

Постпред нагадав, що РФ ще на початку вересня вже озвучувала в Радбезі ООН подібні звинувачення. Однак після цього ЗСУ розпочали операцію зі звільнення сходу та півдня країни.

"Це є найпотужнішим і найпереконливішим доказом того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню - допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території, - наголосив Кислиця.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримає західні танки та бойові літаки від партнерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНВійна Росії проти України