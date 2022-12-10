Кислиця у РБ ООН: Звільнення територій - доказ того, що західна зброя служить за призначенням

"Парламентський контроль забезпечується тимчасовою спеціальною комісією. Президент реалізує свої повноваження через РНБО. На урядовому рівні Міноборони та ЗСУ спільно з іноземними партнерами здійснюють безпосередній контроль та моніторинг поставок озброєнь в Україну, а також руху міжнародної технічної допомоги", - пояснив дипломат.

Таким чином Кислиця відповів на звинувачення Росії у нібито потраплянні західної зброї з України в треті країни.

За його словами, Москва, аби видаватися переконливою, "загортає брехню в численні терміни й назви, технічні характеристики й цифри - все це має надати фейкам вигляду фактів".

Постпред нагадав, що РФ ще на початку вересня вже озвучувала в Радбезі ООН подібні звинувачення. Однак після цього ЗСУ розпочали операцію зі звільнення сходу та півдня країни.

"Це є найпотужнішим і найпереконливішим доказом того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню - допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території, - наголосив Кислиця.