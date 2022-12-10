Кислица в СБ ООН: Освобождение территорий - доказательство того, что западное оружие служит по назначению

"Парламентский контроль обеспечивается временной специальной комиссией. Президент реализует свои полномочия через СНБО. На правительственном уровне Минобороны и ВСУ совместно с иностранными партнерами осуществляют непосредственный контроль и мониторинг поставок вооружений в Украину, а также движения международной технической помощи", - пояснил дипломат.

Таким образом Кислица ответил на обвинение России в якобы попадании западного оружия из Украины в третьи страны.

По его словам, Москва, чтобы показаться убедительной, "заворачивает ложь в многочисленные сроки и названия, технические характеристики и цифры - все это должно придать фейкам вид фактов".

Постпред напомнил, что РФ еще в начале сентября уже озвучивала в Совбезе ООН подобные обвинения. Однако после этого ВСУ приступили к операции по освобождению востока и юга страны.

"Это самое мощное и убедительное доказательство того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению - помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории, - подчеркнул Кислица.