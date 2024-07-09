Кислиця на Радбезі ООН щодо удару по "Охматдиту": Росія схожа на рак, тільки гірша
Своїм ударом по дитячій лікарні "Охматдит" Російська Федерація вбиває тих українських дітей, яких не може викрасти.
Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його на Twitter.
"Не забуваймо, що те, на що йде Росія, щоб завдати шкоди українським дітям, було основним аспектом її агресії з самого початку. Дітей, яких Росія не може викрасти і промити мізки, вона вбиває", - написав Кислиця.
Він нагадав, що Росія перебуває у "списку ганьби" за злочини, які скоїли її збройні сили проти дітей.
"Не забуваймо, що людина, яка сидить сьогодні на чолі столу, є розшукуваним злочинцем, підозрюваним у злочинах проти дітей і підлягає арешту за ордером МКС", - підкреслив Кислиця.
Засідання Радбезу ООН
Сьогодні Рада Безпеки ООН зібралася на екстрене засідання, воно було присвячене ракетному удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Як пізніше заявив глава МЗС Україна Дмитро Кулеба, Росія намагалася заблокувати участь України в ініційованому засіданні у зв'язку з масованою ракетною атакою 8 липня.
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