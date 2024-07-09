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Кислиця на Радбезі ООН щодо удару по "Охматдиту": Росія схожа на рак, тільки гірша

Вівторок 09 липня 2024 22:21
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Кислиця на Радбезі ООН щодо удару по "Охматдиту": Росія схожа на рак, тільки гірша Фото: Сергій Кислиця, постпрод України при ООН (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Своїм ударом по дитячій лікарні "Охматдит" Російська Федерація вбиває тих українських дітей, яких не може викрасти.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його на Twitter.

"Не забуваймо, що те, на що йде Росія, щоб завдати шкоди українським дітям, було основним аспектом її агресії з самого початку. Дітей, яких Росія не може викрасти і промити мізки, вона вбиває", - написав Кислиця.

Він нагадав, що Росія перебуває у "списку ганьби" за злочини, які скоїли її збройні сили проти дітей.

"Не забуваймо, що людина, яка сидить сьогодні на чолі столу, є розшукуваним злочинцем, підозрюваним у злочинах проти дітей і підлягає арешту за ордером МКС", - підкреслив Кислиця.

Засідання Радбезу ООН

Сьогодні Рада Безпеки ООН зібралася на екстрене засідання, воно було присвячене ракетному удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Як пізніше заявив глава МЗС Україна Дмитро Кулеба, Росія намагалася заблокувати участь України в ініційованому засіданні у зв'язку з масованою ракетною атакою 8 липня.

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ООН Охматдит Війна в Україні Російська Федерація
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