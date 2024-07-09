Кислица на Совбезе ООН по удару по "Охматдету": Россия похожа на рак, только хуже

Своим ударом по детской больнице "Охматдет" Российская Федерация убивает тех украинских детей, которых не может угнать.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Не забывайте, что то, на что идет Россия, чтобы нанести вред украинским детям, было основным аспектом ее агрессии с самого начала. Детей, которых Россия не может похитить и промыть мозги, она убивает", - написал Кислица.

Он напомнил, что Россия находится в "списке позора" за преступления, совершившие ее вооруженные силы против детей.

"Не забывайте, что сидящий сегодня во главе стола человек является разыскиваемым преступником, подозреваемым в преступлениях против детей и подлежит аресту по ордеру МКС", - подчеркнул Кислица.

Заседание Совбеза ООН

Сегодня Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание, оно было посвящено ракетному удару России по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Как позже заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Россия пыталась заблокировать участие Украины в инициированном заседании в связи с массированной ракетной атакой 8 июля.

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