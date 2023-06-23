Кислиця в Радбезі ООН порівняв путінський режим з раком

Кислиця нагадав, що у своїй вчорашній промові в Парижі Генсек ООН Антоніу Гутерріш сказав, що у 2023 році понад 750 млн людей не мають достатньо їжі. За його словами, пандемія COVID-19 і російське вторгнення в Україну погіршили ситуацію.

"Насправді Росія гірша від COVID-19. Путінський режим - це рак. І світ не може бути сильним і здоровим, коли його клітини продовжують поширюватися з його бункера і формувати нові пухлини по всьому світу, і насправді в Раді Безпеки, у цій залі теж", - наголосив представник України.

За словами Кислиці, "його (режим Путіна - ред.) слід видалити до того, як він пошириться далі по вашій крові й уб'є вас".

"Вибір за вами, пані та панове. Обирайте життя", - додав постпред.

Засідання Радбезу ООН

У п'ятницю, 23 червня, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй під час чергового засідання обговорювала загрозу теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС.

Збори ініціювали Сполучені Штати Америки та Албанія. У розкладі засідань Радбезу питання назвали "підтримання миру та безпеки України".

Від ООН виступила заступниця Генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло. Вона надала оновлену інформацію щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні.

Також під час засідання США закликали Радбез ООН тиснути на Росію для продовження "зернової угоди". Вона зазначила, що чим довше триватиме війна, тим більше страждатиме український народ, а також увесь світ.

Окрім того, США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.