Кислица в Совбезе ООН сравнил путинский режим с раком

Кислица напомнил, что в своей вчерашней речи в Париже Генсек ООН Антониу Гутерриш сказал, что в 2023 году более 750 млн человек не имеют достаточно пищи. По его словам, пандемия COVID-19 и российское вторжение в Украину усугубили ситуацию.

"На самом деле Россия хуже COVID-19. Путинский режим - это рак. И мир не может быть сильным и здоровым, когда его клетки продолжают распространяться из его бункера и формировать новые опухоли по всему миру, и на самом деле в Совете Безопасности, в этом зале тоже ", - подчеркнул представитель Украины.

По словам Кислицы, "его (режим Путина - ред.) следует удалить до того, как он распространится дальше по вашей крови и убьет вас".

"Выбор за вами, дамы и господа. Выбирайте жизнь", - добавил постпред.

Заседание Совбеза ООН

В пятницу, 23 июня, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций во время очередного заседания обсуждал угрозу теракта на Запорожской АЭС и последствия подрыва Каховской ГЭС.

Собрание инициировало Соединенные Штаты Америки и Албания. В расписании заседаний Совбеза вопрос назвали "поддержание мира и безопасности Украины".

От ООН выступила заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло. Она предоставила обновленную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине.

Также во время заседания США призвали Совбез ООН давить на Россию для продления "зернового соглашения". Она отметила, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет страдать украинский народ, а также весь мир.

Кроме того, США, Франция, Великобритания, Албания и Украина выступили с совместным заявлением с призывом к генсеку ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.