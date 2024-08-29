Кислиця на Радбезі ООН назвав два рішення, що прискорять завершення російського терору

Дипломат в ході виступу в Радбезі у Нью-Йорку звернувся до членів ООН та партнерів та зазначив, що ці два "конкретні рішення", розгляд яких ініціює Україна, дозволить "швидше покласти край російському терору".

"По-перше, визнати право України на дальні удари по всіх законних військових цілях на території Росії. По-друге, задіяти засоби протиповітряної оборони партнерів для збивання ракет і безпілотників поблизу їх повітряного простору", - сказав він.

Також постпред України в ООН наголосив, що жоден з цих кроків "не є ескалаційним".

"Навпаки, вони стримають Росію, зменшать терор і кількість жертв", - акцентував дипломат.

Заклики України щодо зняття "табу" на удари по цілях у РФ

Нагадаємо, Україна вже тривалий час закликає країни-партери до скасування встановлених обмежень з боку держав Заходу на застосування їх озброєння для завдання ударів по військових цілях углибині території РФ.

Нещодавно цей заклик повторив президент України Володимир Зеленський. Це сталося після масованого ракетно-дронового обстрілу з боку Росії 26 серпня, коли силами і засобами ППО ЗСУ вдалося знищити 102 ракети та 99 безпілотників загарбників.

Додамо, що у Вашингтоні відреагували на відповідний заклик Зеленського, та зазначили, що США продовжать обговорювати з Україною питання зняття обмежень на далекобійні удари по РФ. За словами координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, такий діалог відбуватиметься у непублічному форматі.

Крім того, 27 серпня видання Politico писало, що Україна готується представити США список цілей на території Росії для далекобійних ударів.