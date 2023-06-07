Кислиця в ООН пояснив, що стоїть за підривом Каховської ГЕС. РФ використала звичну тактику

Звична тактика

На думку Кислиці, застосовуючи тактику випаленої землі, або в такому випадку тактику затоплення, російські окупанти визнають, що "захоплена територія їм не належить, і вони не здатні утримати ці землі".

"Ми вже спостерігали ту ж техніку - звинувачувати жертву у своїх злочинах. І було мало шансів, що країна, яка відчайдушно заперечує свої військові злочини в Маріуполі, Бучі, Ізюмі, Запорізькій АЕС, визнає відповідальність за сьогоднішню техногенну катастрофу", - уточнив він.

За його словами, вибух дамби Каховської ГЕС - акт екологічного та техногенного тероризму, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, і ще один приклад геноциду Росії проти українців.

"Це відповідь Кремля країнам, які закликають до мирних переговорів з РФ. Росія щойно підтвердила своїми діями, що її зовсім не цікавить деескалація чи світ. Її потрібно зупинити і знешкодити, а не заспокоювати", - сказав Кислиця.

Готувалися заздалегідь

Він також нагадав, що Росія вже понад рік окуповує греблю і всю Каховську ГЕС.

"Фізично її неможливо підірвати якось зовні обстрілами. Її замінували російські окупанти. І вони її підірвали", - запевнив представник України в ООН.

На підтвердження своїх слів, він додав, що за тиждень до вибуху Каховської ГЕС 30 травня уряд РФ прийняв рішення, що не будуть проводитися технічні розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах і гідравлічних об'єктах, що сталися в результаті військових дій, диверсій або актів тероризму.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. У зоні затоплення опинилися близько 80 населених пунктів, де перебувають близько 16 тисяч людей. Каховську ГЕС повністю знищено. Її підрив РФ здійснила дистанційного та готували його заздалегідь.

За даними NBC News, США мають розвідувальні дані, які підтверджують, що Росія підірвала Каховську гідроелектростанцію. Президент США Джо Байден заявив, що США допоможуть Україні.