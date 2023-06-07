Кислица в ООН объяснил, что стоит за подрывом Каховской ГЭС. РФ использовала привычную тактику

Привычная тактика

По мнению Кислицы, применяя тактику выжженной земли, или в данном случае тактику затопления, российские оккупанты признают, что "захваченная территория им не принадлежит, и они не способны удержать эти земли".

"Мы уже наблюдали ту же технику - обвинять жертву в своих преступлениях. И было мало шансов, что страна, отчаянно отрицающая свои военные преступления в Мариуполе, Буче, Изюме, Запорожской АЭС, признает ответственность за сегодняшнюю техногенную катастрофу", - уточнил он.

По его словам, взрыв дамбы Каховской ГЭС - акт экологического и техногенного терроризма, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, и еще один пример геноцида России против украинцев.

"Это ответ Кремля странам, призывающим к мирным переговорам с РФ. Россия только что подтвердила своими действиями, что ее совсем не интересует деэскалация или мир. Ее нужно остановить и обезвредить, а не успокаивать", - сказал Кислица.

Готовились заранее

Он также напомнил, что Россия уже больше года оккупирует плотину и всю Каховскую ГЭС.

"Физически ее невозможно взорвать как-то снаружи обстрелами. Ее заминировали российские оккупанты. И они ее взорвали", - заверил представитель Украины в ООН.

В подтверждение своих слов, он добавил, что за неделю до взрыва Каховской ГЭС 30 мая правительство РФ приняло решение, что не будут проводиться технические расследования аварий на опасных производственных объектах и гидравлических объектах, произошедших в результате военных действий, диверсий или актов терроризма.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В зоне затопления оказались около 80 населенных пунктов, где находятся около 16 тысяч людей. Каховская ГЭС полностью уничтожена. Ее подрыв РФ совершила дистанционного и готовили его заранее.

По данным NBC News, США располагают разведывательными данными, которые подтверждают, что Россия подорвала Каховскую гидроэлектростанцию. Президент США Джо Байден заявил, что США помогут Украине.