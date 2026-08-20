Кислиця назвав цинічну причину відмови Путіна від мирних переговорів

Путін не хоче переговорів

Кислиця уточнив логіку дій диктатора РФ щодо переговорів.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до її кінця, тобто до середини березня, у нього буде ще менше мотивації", - каже він.

Путін вважатиме, що українці не настільки сильні як нація, щоб пережити цю зиму, повідомив Кислиця.

При цьому він додав, що Україна все одно розглядає дипломатичні шляхи завершення війни.

"Дипломатія має працювати за будь-яких обставин, тому що наші опоненти й вороги намагаються насадити в різних столицях світу думку, що саме українці не хочуть покласти край війні й прагнуть ескалації", - сказав Кислиця.

Україна продовжує озвучувати партнерам свою позицію як готовність:

сідати за стіл переговорів,

слухати американську сторону,

розмовляти з росіянами,

доводити наші аргументи, чому ця війна має припинитися.

Деталі мирних перемовин

Чиновник також наголосив на важливості візиту переговорників президента США Дональда Трампа до Києва, який відкладався вже кілька разів.

"Я вважаю, що останні 2,5 місяці були дуже активними, тому що у президента були дуже плідні розмови - як дистанційні, так і офлайн - із президентом Сполучених Штатів", - повіддомив Кислиця.

На його думку, "атмосфера і рівень взаєморозуміння між Україною і США, принаймні як це формально виглядало, у період із червня по серпень були безпрецедентними".