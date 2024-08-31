Кислиця натякнув, що Лавров уже міг "склеїти ласти"

Так, 31 серпня Кислиця написав, що для військових злочинців Росії природна смерть є порятунком. Він пояснює це тим, що таким чином вони прямо потраплять у пекло, минаючи чистилище.

До свого допису урядовець додав фото Лаврова. Далі в тексті Кислиці сказано, що дехто говорить про те, що глава російського МЗС помер. При цьому він не згадує Лаврова безпосередньо. Наприкінці публікації представник України ООН додав, що хотів би, щоб російський міністр був живий, щоб мати можливість побачити його на лаві підсудних.

"Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі "Ландшафт" може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, минаючи чистилище... Дехто каже, що він уже зклеїв ласти, і все ж таки за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних", - йдеться в повідомленні Кислиці.

Офіційної інформації про смерть міністра закордонних справ Росії не було.

В четвер, 29 серпня, він брав участь у спільній прес-конференції у Москві з главою МЗС Сенегалу Ясін Фалл. Крім того, сьогодні російські Telegram-канали та росЗМІ публікували заяви самого Лаврова. Зокрема, він сказав, що Росія не проводитиме переговори з Україною щодо Курської області.

"Свою територію ми ні з ким не обговорюємо", - сказав Лавров.

Далі він додав, що в якості своєї території Росія також розцінює чотири області України, а саме - Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.