Кислица намекнул, что Лавров уже мог "склеить ласты"

Так, 31 августа Кислица написал, что для военных преступников России естественная смерть является спасением. Он объясняет это тем, что таким образом они прямо попадут в ад, минуя чистилище.

К своему посту чиновник добавил фото Лаврова. Далее в тексте Кислицы сказано, что некоторые поговаривают о том, что глава российского МИД умер. При этом он не упоминает Лаврова напрямую. В конце публикации представитель Украины ООН добавил, что хотел бы, чтобы российский министр был жив, чтобы иметь возможность увидеть его на скамье подсудимых.

"Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном районе "Ландшафт" может показаться самым простым выходом. Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище... Некоторые говорят, что он уже склеил ласты, и все же по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых", - говорится в сообщении Кислицы.

Официальной информации о смерти министра иностранных дел России не было.

В четверг, 29 августа, он участвовал в совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД Сенегала Ясин Фалл. Кроме того, сегодня российские Telegram-каналы и росСМИ публиковали заявления самого Лаврова. В частности, он сказал, что Россия не будет проводить переговоры с Украиной касаемо Курской области.

"Свою территорию мы ни с кем не обговариваем", - сказал Лавров.

Далее он добавил, что в качестве своей территории Россия также расценивает четыре области Украины, а именно - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.