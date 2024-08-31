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Кислица намекнул, что Лавров уже мог "склеить ласты"

Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица сделал интригующее заявление. Чиновник намекнул, что глава МИД России Сергей Лавров умер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).

Так, 31 августа Кислица написал, что для военных преступников России естественная смерть является спасением. Он объясняет это тем, что таким образом они прямо попадут в ад, минуя чистилище.

К своему посту чиновник добавил фото Лаврова. Далее в тексте Кислицы сказано, что некоторые поговаривают о том, что глава российского МИД умер. При этом он не упоминает Лаврова напрямую. В конце публикации представитель Украины ООН добавил, что хотел бы, чтобы российский министр был жив, чтобы иметь возможность увидеть его на скамье подсудимых.

"Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном районе "Ландшафт" может показаться самым простым выходом. Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище... Некоторые говорят, что он уже склеил ласты, и все же по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых", - говорится в сообщении Кислицы.

Официальной информации о смерти министра иностранных дел России не было.

В четверг, 29 августа, он участвовал в совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД Сенегала Ясин Фалл. Кроме того, сегодня российские Telegram-каналы и росСМИ публиковали заявления самого Лаврова. В частности, он сказал, что Россия не будет проводить переговоры с Украиной касаемо Курской области.

"Свою территорию мы ни с кем не обговариваем", - сказал Лавров.

Далее он добавил, что в качестве своей территории Россия также расценивает четыре области Украины, а именно - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Напомним, что на днях Кислица в Совбезе ООН назвал два решения, которые позволят ускорить завершение российского террора.

Во-первых, это снятие ограничений на дальнобойные удары Украины по военным целям в РФ переданным оружием. Во-вторых, чиновник отметил, что необходимо задействовать средства ПВО партнеров для того, чтобы сбивать вражеские ракеты и беспилотники вблизи воздушного пространства их стран.

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