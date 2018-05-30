Кислица принял копии Верительных грамот от новоназначенного посла Марокко в Украине

Кислица поздравил Эль Фауз Ашаби с началом ее дипломатической миссии в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял копии Верительных грамот от новоназначенного посла Королевства Марокко в Украине Эль Фауз Ашаби. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Кислица поздравил Эль Фауз Ашаби с началом ее дипломатической миссии в Украине.

"Собеседники обсудили современное состояние и перспективы украинско-марокканских отношений, в частности, практические шаги по активизации политического диалога", - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили взаимную настроенность на углубление всестороннего взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного сотрудничества.

.@SergiyKyslytsya принял копии Верительных грамот от новоназначенного Посла Королевства #Марокко в Украине госпожа Эль Фауз Ашаби.https://t.co/uZnWzlKdjZ pic.twitter.com/btdN8IALPx — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 30, 2018

Напомним, 23 февраля президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов иностранных государств: Республики Гватемала - Хосе Франсиско Кали Тсая, Республики Чили - Хулио Браво, Исламской Республики Мавритания - Мухаммеда Махмуда Брахим Хлиля.

В ходе встречи Порошенко с послами обсуждались вопросы активизации политических диалогов между странами.