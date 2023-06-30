У Кишинівському аеропорту почалася стрілянина, людей евакуюють із будівлі

У Кишинівському аеропорту (Молдова) сьогодні, 30 червня, один із пасажирів відкрив стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Генінспекторату поліції Діани Фетко , про яку пише NewsMaker.

Повідомляється, що людей почали евакуювати з будівлі аеропорту. Про причини стрілянини поки не повідомляли, також немає інформації про людину, яка відкрила вогонь.

Деталі інциденту

У МВС повідомили, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, застосував вогнепальну зброю. Правоохоронці перебувають на місці події.

У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня.

Можливі постраждалі

NewsMaker пише, що за непідтвердженими даними, постраждав співробітник прикордонної поліції.

Дві жертви

У поліції підтвердили наявність двох жертв у Кишинівському аеропорту. У те, що відбувається, втрутився батальйон спецпризначення FULGER.

Реакція МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що Міністерство відслідковує ситуацію в аеропорту міста Кишинів.

"Дипломати взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей, з‘ясовують можливу наявність українців", - написав Ніколенко.

Для отримання допомоги українці можуть звертатися на "гарячу лінію" українського посольства: +37360170896.

Відкрити стрілянину міг громадянин РФ

Видання Point пише, що той, хто стріляв, є громадянином Російської Федерації і прибув до Кишинева рейсом із Туреччини.

"Спочатку він вистрілив у прикордонника, а потім в охоронця, який нібито намагався обеззброїти нападника. Повідомляється, що прикордонник загинув, у випадку з охоронцем точних даних немає", - додало видання.

Спроба затримання

Поліцейська бригада особливого призначення FULGER повідомила, що намагається затримати агресора.

"Жертвами якого стали вже дві людини. Комерційна діяльність і польоти наразі припинені", - додали силовики.

Причетність до ПВК "Вагнера"

Видання Pulsmedia повідомило, що нападник був військовим, можливо, із загону найманців "Вагнера".

Офіційна заява уряду Молдови

Іноземному громадянину було відмовлено у в'їзді до Молдови. Під час конвоювання в стерильну зону, де він мав чекати зворотного рейсу, він відібрав у прикордонника пістолет і смертельно поранив 2 осіб.

"Нападника нейтралізовано силами спеціального призначення. Усі рейси було затримано, а пасажирів евакуйовано з аеропорту. Уже вжито всіх заходів для нормалізації ситуації. Правоохоронні органи продовжать забезпечувати безпеку і громадський порядок в аеропорту", - додали в уряді.

Нападником був громадянин Таджикистану

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що нападник - 43-річний громадянин Таджикистану, якому заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки.

"Під час супроводу в стерильну зону для повернення він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вихопленого у співробітника прикордонної поліції", - уточнив прем'єр Речан.

Ще одна людина - пасажир - дістала травми. Його госпіталізовано.

Міжнародний аеропорт Кишинів

Головний аеропорт Молдови, розташований за 13 км на південний схід від столиці Кишинів.

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