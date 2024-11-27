Кишинів побоюється гуманітарної катастрофи в Придністров'ї у разі відсутності газу

Після припинення транзиту російського газу через територію України з 2025 року у Молдові виникнуть ризики дефіциту електроенергії. Контрольоване Москвою Придністров'я може опинися на межі гуманітарної катастрофи.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Україна не качатиме газ із РФ. Чи готова Європа і в чому ризик для Молдови ".

Як зазначається в матеріалі, споживання газу в Молдові відносно невелике - до 3 млрд кубометрів на рік. Третина йде для правого берега Дністра, решта - для лівого. Припинення транзиту газу через Україну, перш за все, торкнеться саме лівого берега - Придністров'я, де розташована Молдовська електростанція (МДРЕС), яка постачає електроенергією на всю країну.

Правий берег Молдови, повідомили в Міненерго Молодови, припинив споживання природного газу "Газпрому" з листопада 2022 року, коли РФ "в односторонньому порядку, всупереч контракту між "Газпромом" та "Молдовагазом", обмежила постачання до Молдови до 5,7 млн кубометрів газу на добу. Тоді ж уряд ухвалив рішення залишити весь цей обсяг газу для споживання Придністровським регіоном, включаючи електростанцію у Дністровську.

Для правого берега постачання газу було диверсифіковано за рахунок закупівель у різних трейдерів та транспортування його різними маршрутами.

"Ми протестували та підтвердили комерційну життєздатність імпорту зрідженого природного газу зі США, ставши одним із покупців першого вантажу у терміналі Олександропулос у Греції, та транспортували його через "Вертикальний коридор" (Україна приєдналася до "Вертикального коридору" у січні 2024 року - ред.) в підземні газосховища в Україні. Наразі ми виступаємо за створення комплексного продукту для всього "Вертикального коридору", що полегшить транспортування газу до українських сховищ, створюючи бізнес-можливості для наших системних операторів та зміцнюючи енергетичну безпеку регіону", - зазначили у Міненерго РМ.

Якщо статус-кво збережеться і транзит буде продовжено, то це забезпечить соціальну стабільність у Придністровському регіоні, зазначають у Міненерго Молдови. Якщо ж постачання припиняться, то Придністровський регіон "може опинитися на межі гуманітарної катастрофи".

"З огляду на те, що в регіоні є російські збройні сили, склади зброї та боєприпасів, а також те, що ми закуповуємо значну частину електроенергії у МДРЕС, ми не хочемо дестабілізувати регіон і не перешкоджатимемо продовженню постачання газу "Газпромом" у Придністровський регіон", - повідомили у Міненерго.

Чого боїться Кишинів

Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков днями провів переговори з керівництвом "Газпрому". Але про жодні конкретні домовленості щодо постачання газу до Придністров'я після 2024 року за підсумками переговорів він не повідомив.

Втім, якщо альтернативний газ буде знайдено, а зробити це нескладно, враховуючи потребу в невеликих обсягах, то не зрозуміло, хто платитиме за нього.

Витрати в цьому випадку на закупівлю газу збільшаться, а Кишинів зайвих грошей не має. Досі газ через Україну діставався Придністров'ю практично задарма. "Обсяги, які споживаються на лівому березі Дністра, не оплачуються "Газпрому" вже багато років, а тарифи для споживачів у регіоні значно нижчі від реальної вартості газу. Населення там звикло до дуже низьких тарифів, що навіть близько не покривають реальну вартість газу", - зазначили в Міненерго РМ.

У Молдові бояться, що якщо в Придністров'ї, яке контролює РФ, буде не російський газ, то можуть виникнути проблеми з генерацією та постачанням електроенергії на правий берег Дністра. Співрозмовник видання знайомий із ситуацією, зазначив, що такі побоювання Кишинева дуже серйозні.

"Питання у тому, що Молдовська ДРЕС знаходиться на непідконтрольній Кишиневу території. І якщо немає газу через Україну, то немає електрики для правого берега. Це може стати принциповою позицією РФ", - сказав співрозмовник.

Якщо Молдова залишиться без генерації Молдовської ДРЕС, то поставки електроенергії з Румунії не покриють її потреби.

З огляду на ці побоювання співрозмовники видання припускають, що найближчим часом Молдова може звернутися по допомогу до ЄС, а можливо й до США.