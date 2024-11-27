Кишинев опасается гуманитарной катастрофы в Приднестровье в случае отсутствия газа

После прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 2025 года в Молдове возникнут риски дефицита электроэнергии. Контролируемое Москвой Приднестровье может оказаться на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Украина не будет качать газ из РФ. Готова ли Европа и в чем риск для Молдовы ".

Как отмечается в материале, потребление газа в Молдове относительно небольшое - до 3 млрд кубометров в год. Треть идет для правого берега Днестра, остальное - для левого. Прекращение транзита газа через Украину, прежде всего, коснется именно левого берега – Приднестровья, где расположена Молдавская электростанция (МГРЭС), снабжающая электроэнергией на всю страну.

Правый берег Молдовы, сообщили в Минэнерго Молодовы, прекратил потребление природного газа "Газпрома" с ноября 2022 года, когда РФ "в одностороннем порядке, вопреки контракту между "Газпромом" и "Молдовагазом", ограничила поставки в Молдову до 5,7 млн кубометров газа в сутки. Тогда же правительство приняло решение оставить весь этот объем газа для потребления Приднестровским регионом, включая электростанцию в Днестровске.

Для правого берега поставки газа были диверсифицированы за счет закупок у разных трейдеров и транспортировки по разным маршрутам.

"Мы протестировали и подтвердили коммерческую жизнеспособность импорта сжиженного природного газа из США, став одним из покупателей первого груза в терминале Александропулос в Греции, и транспортировали его через "Вертикальный коридор" (Украина присоединилась к "Вертикальному коридору" в январе 2024 года", - ред.) в подземные газохранилища в Украине. Сейча мі выступаем за создание комплексного продукта для всего "Вертикального коридора", что облегчит транспортировку газа в украинские хранилища, создавая бизнес-возможности для наших системных операторов и укрепляя энергетическую безопасность региона", - отметили в Минэнерго РМ.

Если статус-кво сохранится и транзит будет продолжен, это обеспечит социальную стабильность в Приднестровском регионе, отмечают в Минэнерго Молдовы. Если же поставки прекратятся, то Приднестровский регион "может оказаться на грани гуманитарной катастрофы".

"Учитывая, что в регионе есть российские вооруженные силы, склады оружия и боеприпасов, а также то, что мы закупаем значительную часть электроэнергии у МГРЭС, мы не хотим дестабилизировать регион и не будем препятствовать продолжению поставок газа "Газпромом" в Приднестровский регион", – сообщили в Минэнерго.

Чего боится Кишинев

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов провел на днях переговоры с руководством "Газпрома". Но ни о каких конкретных договоренностях по поставкам газа в Приднестровье после 2024 года по итогам переговоров он не сообщил.

Впрочем, если альтернативный газ будет найден, а сделать это несложно, учитывая потребность в небольших объемах, то непонятно, кто будет платить за него.

Расходы в этом случае на закупку газа увеличатся, а у Кишинева лишних денег нет. До сих пор газ через Украину доставался Приднестровью практически бесплатно. "Объемы, потребляемые на левом берегу Днестра, не оплачиваются "Газпрому" уже много лет, а тарифы для потребителей в регионе значительно ниже реальной стоимости газа. Население там привыкло к очень низким тарифам, даже близко не покрывающим реальную стоимость газа", – отметили в Минэнерго РМ.

В Молдове боятся, что если в Приднестровье, которое контролирует РФ, будет не российский газ, то могут возникнуть проблемы с генерацией и поставкой электроэнергии на правый берег Днестра.

"Вопрос в том, что Молдавская ГРЭС находится на неподконтрольной Кишиневу территории. И если нет газа через Украину, то нет электричества для правого берега. Это может стать принципиальной позицией РФ", – сказал собеседник.

Если Молдова останется без генерации Молдавской ГРЭС, поставки электроэнергии из Румынии не покроют ее потребности.

Учитывая эти опасения, собеседники издания предполагают, что в ближайшее время Молдова может обратиться за помощью к ЕС, а возможно и к США.