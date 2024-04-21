У Кишиневі двічі за вечір евакуйовували аеропорт: що сталося

Ввечері 21 квітня молдовська поліція отримала повідомлення про закладені бомби в аеропорту Кишинева та в одному з літаків. З аеропорту відразу ж евакуювали всіх пасажирів та персонал, але повідомлення виявилося хибним.

Через годину молдовська поліція знову отримала повідомлення про мінування аеропорту. Правоохоронцям знову довелося евакуювати пасажирів та персонал летовища.

"Зараз в аеропорту Кишинева оголошено тривогу. Усі спеціалізовані служби МВС проводять перевірки на місці. Пасажирів і співробітників аеропорту евакуювали з будівлі", - розповіла прес-секретар Прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі.