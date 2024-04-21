У Кишиневі двічі за вечір евакуйовували аеропорт: що сталося

У Молдові двічі за вечір евакуйовували аеропорт Кишинева. Невідомий повідомляє про нібито бомбу на території аеропорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Ввечері 21 квітня молдовська поліція отримала повідомлення про закладені бомби в аеропорту Кишинева та в одному з літаків. З аеропорту відразу ж евакуювали всіх пасажирів та персонал, але повідомлення виявилося хибним.
Через годину молдовська поліція знову отримала повідомлення про мінування аеропорту. Правоохоронцям знову довелося евакуювати пасажирів та персонал летовища.
"Зараз в аеропорту Кишинева оголошено тривогу. Усі спеціалізовані служби МВС проводять перевірки на місці. Пасажирів і співробітників аеропорту евакуювали з будівлі", - розповіла прес-секретар Прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі.
Нагадаємо, з 1 березня в Україні запрацював автобусний трансфер з Одеси до аеропорту Кишинева.
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