В Кишиневе дважды за вечер эвакуировали аэропорт: что произошло

Вечером 21 апреля молдавская полиция получила сообщение о заложенных бомбах в аэропорту Кишинева и в одном из самолетов. Из аэропорта сразу же эвакуировали всех пассажиров и персонал, но сообщение оказалось ложным.

Через час молдавская полиция снова получила сообщение о минировании аэропорта. Правоохранителям снова пришлось эвакуировать пассажиров и персонал аэропорта.

"Сейчас в аэропорту Кишинева объявлена тревога. Все специализированные службы МВД проводят проверки на месте. Пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали из здания", - рассказала пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки.