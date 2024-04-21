В Кишиневе дважды за вечер эвакуировали аэропорт: что произошло

В Молдове дважды за вечер эвакуировали аэропорт Кишинева. Неизвестный сообщает о якобы бомбе на территории аэропорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Вечером 21 апреля молдавская полиция получила сообщение о заложенных бомбах в аэропорту Кишинева и в одном из самолетов. Из аэропорта сразу же эвакуировали всех пассажиров и персонал, но сообщение оказалось ложным.
Через час молдавская полиция снова получила сообщение о минировании аэропорта. Правоохранителям снова пришлось эвакуировать пассажиров и персонал аэропорта.
"Сейчас в аэропорту Кишинева объявлена тревога. Все специализированные службы МВД проводят проверки на месте. Пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали из здания", - рассказала пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки.
Напомним, с 1 марта в Украине заработал автобусный трансфер из Одессы в аэропорт Кишинева.
Стоимость билета составляет 800 грн. Право на льготный проезд со скидкой в 50% имеют военные и члены их семей (супруга/супруг, дети), лица с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий.
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