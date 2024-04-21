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У Кишиневі двічі за вечір евакуйовували аеропорт: що сталося

Кишинів, Неділя 21 квітня 2024 22:02
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У Кишиневі двічі за вечір евакуйовували аеропорт: що сталося Фото: в Кишиневі евакуювали аеропорт (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Левицький

У Молдові двічі за вечір евакуйовували аеропорт Кишинева. Невідомий повідомляє про нібито бомбу на території аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Ввечері 21 квітня молдовська поліція отримала повідомлення про закладені бомби в аеропорту Кишинева та в одному з літаків. З аеропорту відразу ж евакуювали всіх пасажирів та персонал, але повідомлення виявилося хибним.

Через годину молдовська поліція знову отримала повідомлення про мінування аеропорту. Правоохоронцям знову довелося евакуювати пасажирів та персонал летовища.

"Зараз в аеропорту Кишинева оголошено тривогу. Усі спеціалізовані служби МВС проводять перевірки на місці. Пасажирів і співробітників аеропорту евакуювали з будівлі", - розповіла прес-секретар Прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні запрацював автобусний трансфер з Одеси до аеропорту Кишинева.

Вартість квитка становить 800 гривень. Право на пільговий проїзд зі знижкою у 50% мають військові та члени їх сімей (дружина/чоловік, діти), особи з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій.

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Аеропорт Кишинев Молдова
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