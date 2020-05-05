В Кировоградской области заразились коронавирусом более 150 медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частной клинике Кропивницкого произошла вспышка COVID-19

В Кировоградской области с начала эпидемии коронавируса заразились 153 медицинских работника. Об этом в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

По его словам, наибольшее количество инфицированных медиков зафиксировали в частной клинике в Кропивницком - 50 человек.

"Это 20% от общего числа работников. Часть из них работала по совместительству в других областных медучреждениях", - отметил глава ОГА.

Он также добавил, что частная клиника не входит в перечень госпитальных баз, которые определили для приема больных коронавирусом. После вспышки заболевания там провели проверку.

"Чтобы минимизировать дальнейшие риски распространения COVID-19, на прошлой неделе подписал распоряжение о рекомендации запретить дальнейшую госпитализацию пациентов в этом учреждении", - говорится в сообщении.

Также 30 инфицированных медиков обнаружили в Центральной городской больнице в Кропивницком (4% от общего количества работников заведения), 19 медиков - в областном клиническом госпитале ветеранов войны (8% от общего количества), 15 медиков - в Центре экстренной скорой помощи (1,5% от общего количества), 12 медиков - в областной больнице (0,8% от общего количества).

"По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, чтобы определить, заразился человек в бытовых условиях, или при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 236 медработников. При этом 89 случаев заражения зафиксировали у медиков областного центра и 147 - у медиков районных учреждений.

Кроме того, в Кременчуге закрыли центральную районную больницу из-за вспышки COVID-19. У 43 медработника больницы и членов их семей подтвердили заражение вирусом.