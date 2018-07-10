У Кіровоградській області затримали на хабарі майора поліції

Майор вимагав від місцевого мешканця 25 тис. гривень

У Кіровоградській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі майора поліції. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазаначається, майор вимагав від місцевого мешканця 25 тис. гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності.

Фото: вилучені кошти

Так, його затримали у кабінеті після отримання всієї суми хабара.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кропивницькому затримали на хабарі депутата.

Також у Київській області затримала депутата на хабарі у 1 млн гривень.