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В Кировоградской области военный МАЗ врезался в асфальтоукладчик, есть погибшие

Автор: Роман Тверденко

В Кировоградской области произошло ДТП с участием асфальтоукладчика и военного грузовика МАЗ. В результате аварии двое человек погибли, один пострадал.

Об этом сообщает Специализированная прокуратара в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, ДТП произошло в четверг на автодороге Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знамянка, на территории Новорхангелького района. Водитель МАЗ, являющийся военным одной из военских частей, не выбрал безопасный интервал движения и столкнулся с асфальтоукладчиком VÖGELE, в ходе чего также наехал на трех работников, которые занимались укладкой асфальта.

В результате аварии двое человек погибли, а еще один с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

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Военнослужащий арестован, решается вопрос о проведении различных экспертиз, а также о сообщении задержанному о подозрении по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения).

Ранее сообщалось, что в Киевской области сотрудник Киево-Святошинского отдела полиции совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данному факту начато служебное расследование.

Также РБК-Украина писало, что в августе майор Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на курсанток украинской военно-медицинской академии.

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