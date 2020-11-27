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В Кіровоградській області військовий МАЗ врізався в асфальтоукладач, є загиблі

Автор: Роман Тверденко

В Кіровоградській області сталося ДТП за участі асфальтоукладача і військового вантажівки МАЗ. В результаті аварії двоє людей загинуло, один постраждав.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратара у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

За даними слідства, ДТП сталося в четвер на автодорозі Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, на території Новорхангелького району. Водій МАЗ, який є військовим однієї з військових частин, не вибрав безпечний інтервал руху та зіткнувся з асфальтоукладальником VÖGELE, в ході чого наїхав на трьох працівників, які займалися укладанням асфальту.

В результаті аварії двоє людей загинули, а ще один з тілесними ушкодженнями був доставлений в лікарню.

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Військовослужбовець заарештований, вирішується питання про проведення різних експертиз, а також про повідомлення затриманому про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху).

Раніше повідомлялося, що в Київській області співробітник Києво-Святошинського відділу поліції скоїв смертельне дорожньо-транспортна пригода. За даним фактом розпочато службове розслідування.

Також РБК-Україна писало, що в серпні майор Збройних сил України у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на курсанток української військово-медичної академії.

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