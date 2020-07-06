ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Кіровоградській області зійшов з рейок вантажний потяг

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 17:55
В Кіровоградській області зійшов з рейок вантажний потяг
Фото з місця події (dumskaya.net)

Поїзд зруйнував службову будівлю

У понеділок, 6 червня, вантажний поїзд Одеської залізниці зійшов з рейок на станції Чорноліська в Кіровоградській області, зруйнувавши службову будівлю. Машиністів не було в кабіні на момент аварії.

Про це повідомляє видання "Думська".

Зазначається, що поїзд врізався в службове на станції та повалив стовп, вагони злетіли з рейок, а частина з них перекинулася.

За попередніми даними, локомотив самовільно покотився під час стоянки. Ситуацію не проконтролювали машиністи, оскільки їх не було в кабіні на той момент.

В результаті події ніхто не постраждав. Зараз залізничники з'ясовують причину інциденту.

За даними видання, в аварію потрапив електротяг ВЛ80Т-1417 1978 року випуску.

Фото з місця події (dumskaya.net)

Нагадаємо, у березні цього року у Франції зійшов з рейок швидкісний потяг TGV повідомленням Страсбург-Париж, в результаті чого постраждала 21 людина.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України поездаварияКропивницька область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся