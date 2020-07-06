В Кіровоградській області зійшов з рейок вантажний потяг

Поїзд зруйнував службову будівлю
У понеділок, 6 червня, вантажний поїзд Одеської залізниці зійшов з рейок на станції Чорноліська в Кіровоградській області, зруйнувавши службову будівлю. Машиністів не було в кабіні на момент аварії.
Про це повідомляє видання "Думська".
Зазначається, що поїзд врізався в службове на станції та повалив стовп, вагони злетіли з рейок, а частина з них перекинулася.
За попередніми даними, локомотив самовільно покотився під час стоянки. Ситуацію не проконтролювали машиністи, оскільки їх не було в кабіні на той момент.
В результаті події ніхто не постраждав. Зараз залізничники з'ясовують причину інциденту.
За даними видання, в аварію потрапив електротяг ВЛ80Т-1417 1978 року випуску.
Нагадаємо, у березні цього року у Франції зійшов з рейок швидкісний потяг TGV повідомленням Страсбург-Париж, в результаті чого постраждала 21 людина.
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Автор: Максим Зайченко