В Кировоградской области СБУ задержала предателя-дезертира

Во время оккупации Крыма, старший солдат не вернулся в Украину и продолжил службу в рядах Вооруженных сил РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством военной прокуратуры Винницкого региона задержали в Кировоградской области военнослужащего ВСУ, который находился в розыске с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Правоохранителями было установлено, что в начале марта 2014, старший солдат военной части в Крыму не явился на место службы в материковой Украине. Впоследствии стало известно, что с 2015 года мужчина проходил службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, после увольнения со службы вернулся домой в Кировоградскую область.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью проверки информации о содействии дезертира-перебежчика военному командованию России в разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Решается вопрос о возбуждении второго уголовного производства по статье 111 УК (Государственная измена).

Напомним, в Закарпатской области СБУ задержала военных на реализации взрывчатки. Военнослужащие похищали средства поражения с воинской части для дальнейшего сбыта.