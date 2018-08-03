В Закарпатской области СБУ задержала военных на реализации взрывчатки

Правоохранители задокументировали факт реализации злоумышленниками 1,3 килограммов тротила

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили двух военнослужащих на реализации взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Было установлено, что военнослужащие похищали средства поражения из воинской части для дальнейшего сбыта. В частности, правоохранители задокументировали факт реализации злоумышленниками 1,3 килограммов тротила, пять детонаторов и патронов к автомату Калашникова.

"Сотрудники СБ Украины задержали военных во время попытки продажи более семи килограммов тротила, двухсот граммов пластида, десятков электрических и механических детонаторов. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия", - сообщают в СБУ.

Фото: задержание злоумышленников (ssu.gov.ua)

Напомним, 23 июля в районе проведения операции объединенных сил (ООС) в Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили тайник с взрывчаткой. Пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие обнаружили и изъяли из автомобиля, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя.