В Кіровоградській області СБУ затримала зрадника-дезертира

Під час окупації Криму, старший солдат не повернувся до України й продовжив службу у лавах Збройних сил РФ

Працівники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом військової прокуратури Вінницького регіону затримали в Кіровоградській області військовослужбовця ЗСУ, який перебував у розшуку з 2014 року. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури.

Правоохоронцями було встановлено, що на початку березня 2014, старший солдат військової частини в Криму не з'явився на місце служби до материкової України. Згодом стало відомо, що з 2015 року чоловік проходив службу за контрактом у Збройних силах РФ, після звільнення зі служби повернувся додому у Кіровоградську область.

В даний час тривають слідчі дії з метою перевірки інформації про сприяння дезертира-перебіжчика військовому командуванню Росії у розвідувально-підривній діяльності проти України.

Вирішується питання про порушення другого кримінального провадження за статею 111 ККУ (Державна зрада).

Нагадаємо, у Закарпатській області СБУ затримала військових на реалізації вибухівки. Військовослужбовці викрадали засоби ураження з військової частини для подальшого збуту.