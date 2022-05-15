В Кировоградской области ПВО сбила вражескую ракету

Силы противовоздушной обороны в ночь на 15 мая сбили российскую ракету в Кировоградской области. Она летела в направлении Кропивницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича .

"Под утро в Александрийском районе, силами ПВО сбита ракета, летевшая в направлении Кропивницкого! Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью Россия также нанесла ракетный удар по Львовской области. В результате разрушен объект, который находится у границы с Польшей.

Также украинские защитники уничтожили еще две крылатые ракеты, которые летели во Львовскую область из акватории Черного моря.

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