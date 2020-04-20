В Кировоградской области произошла авария с грузовиком, есть погибшие

В Кировоградской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, авария произошла в поселке городского типа Павлыш. На перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль "Таврия".

Отмечается, что в результате столкновения погибли 4 человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля. Спасатели деблокировали тела погибших из транспортного средства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницкому произошла авария с участием четырех автомобилей. На углу улиц Соборная и Глинки столкнулись иномарки Audi A6, Volkswagen Polo, Toyota Camry и KIA Soul. Виновником аварии была водитель автомобиля Audi A6.

Также РБК-Украина писало, что из-за пылевой бури в Житомирской области произошло сразу несколько аварий. На дороге Киев - Ковель в пределах Житомирской области была очень плохая видимость, что влекло мелкие автомобильные аварии.