У Кіровоградській області сталася аварія з вантажівкою, є загиблі

У Кіровоградській області сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки, внаслідок чого загинули четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, аварія сталася у селищі міського типу Павлиш. На перехресті вулиць Першотравнева та Сухомлинського зіткнулись вантажівка DAF та легковий автомобіль "Таврія".

Зазначається, що в результаті зіткнення загинули 4 людини, які перебували у салоні легкового автомобіля. Рятувальники деблокували тіла загиблих з транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кропивницькому сталася аварія за участі чотирьох автомобілів. На розі вулиць Соборна і Глінки зіткнулися іномарки Audi A6, Volkswagen Polo, Toyota Camry та KIA Soul. Винуватцем аварії була водійка автомобіля Audi A6.

Також РБК-Україна писало, що через пилову бурю у Житомирській області сталося відразу декілька аварій. На дорозі Київ - Ковель в межах Житомирської області була надзвичайно погана видимість, що спричиняло дрібні автомобільні аварії.