В Кировоградской области прогремели взрывы: названа причина

В Кировоградской области уничтожают взрывоопасные предметы. Из-за этого жители слышат взрывы. Они не связаны с обстрелами со стороны российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича .

"Переживать не стоит. На полигоне, неподалеку от областного центра, уничтожают взрывоопасные предметы. Эта работа запланирована еще на 5-7 суток", - написал он.

Райкович просит жителей не паниковать и сохранять спокойствие. При этом игнорировать воздушные тревоги также не нужно.