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В Винницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги

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Винницкая область, Среда 10 августа 2022 15:46
В Винницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Винницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В среду, 10 августа, днем в Винницкой области были слышны взрывы. Они прогремели во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Вінниця".

Местные власти пока не обнародовали более подробной информации о взрывах. Жителям области необходимо пройти в укрытия.

Обновлено 16:00

По словам главы Калиновской громады Василия Полищука, взрыв, который слышали жители Винницкой области, связан с подрывными работами на Писаревском карьере. Он совпал с воздушной тревогой.

Напомним, сегодня жителей Винницкой области предупреждали о взрывах, поскольку в селе Писаревка Калиновской громады планировался подрыв карьера.

Взрывы, по информации Писаревского сельсовета, должны были проходить с 09:00 до 15:00.

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Винницкая область воздушная тревога Взрыв
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