Иллюстративное фото: в Винницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)

В среду, 10 августа, днем в Винницкой области были слышны взрывы. Они прогремели во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Вінниця".

Местные власти пока не обнародовали более подробной информации о взрывах. Жителям области необходимо пройти в укрытия. Обновлено 16:00 По словам главы Калиновской громады Василия Полищука, взрыв, который слышали жители Винницкой области, связан с подрывными работами на Писаревском карьере. Он совпал с воздушной тревогой.