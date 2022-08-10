В Кировоградской области прогремели взрывы: названа причина
Фото: в Кировоградской области слышны взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов (Getty Images)
В Кировоградской области уничтожают взрывоопасные предметы. Из-за этого жители слышат взрывы. Они не связаны с обстрелами со стороны российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
"Переживать не стоит. На полигоне, неподалеку от областного центра, уничтожают взрывоопасные предметы. Эта работа запланирована еще на 5-7 суток", - написал он.
Райкович просит жителей не паниковать и сохранять спокойствие. При этом игнорировать воздушные тревоги также не нужно.
Как сообщалось ранее, в Винницкой области сегодня также были слышны взрывы. Они связаны с подрывными работами на Писаревском карьере.
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