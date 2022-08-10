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У Кіровоградській області пролунали вибухи: названа причина

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Кіровоградська область, Середа 10 серпня 2022 17:00
У Кіровоградській області пролунали вибухи: названа причина Фото: у Кіровоградській області чутно вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Кіровоградської області знищують вибухонебезпечні предмети. Через це жителі чують вибухи. Вони не пов'язані з обстрілами з боку російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Переживати не варто. На полігоні, неподалік від обласного центру, знищують вибухонебезпечні предмети. Ця робота запланована ще на 5-7 діб", - написав він.

Райкович просить жителів не панікувати та зберігати спокій. При цьому ігнорувати повітряні тривоги також не потрібно.

Як повідомлялося раніше, у Вінницькій області согодні також були чутні вибухи. Вони пов'язані з підривними роботами на Писарівському кар'єрі.

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