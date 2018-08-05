В Кировоградской области полиция накрыла сходку криминальных авторитетов

В ходе операции было задержано более тридцати человек

В Кировоградской области правоохранители пресекли собрание так называемых криминальных авторитетов Кировоградщины. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Отмечается, что поводом этой "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском (Кировоградская область), и решение спорных вопросов.

"Но все пошло не по их "утвержденному сценарию", не смотря на благословение "вора в законе" по прозвищу "Хохол", - подчеркнул Аброськин.

По его словам, задержанному надзирателю за Светловодском, и его сообщникам в количестве более тридцати человек, пришлось "лечь мордой в землю".

"Ну что же это "издержки должности". Привыкайте", - добавил он.

Напомним, что ранее Нацполицией было задержано и экстрадировано в Республику Азербайджан доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу "Гулли".