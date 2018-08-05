У Кіровоградській області поліція викрила сходку кримінальних авторитетів

В ході операції було затримано понад тридцять осіб

У Кіровоградській області правоохоронці викрили зібрання так званих кримінальних авторитетів Кіровоградщини. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в ФБ.

Зазначається, що приводом цієї "зустрічі на природі" було призначення "смотрящєго" за Світловодськом (Кіровоградська область), та вирішення спірних питань.

"Але все пішло не по їх "затвердженому сценарію", не дивлячись на благословення "злодія в законі" на прізвисько "Хохол", - підкреслив Аброськін.

За його словами, затриманому наглядачу за Світловодськом, та його спільникам в кількості більше тридцяти осіб, довелося "лягти мордою у землю".

"Ну що ж це "іздєржкі посади". Звикайте", - додав він.

Нагадаємо, що раніше Нацполіцією було затримано та екстрадовано до Республіки Азербайджан довірену особу "злодія в законі" на прізвисько "Гуллі". Також правоохоронцями Львівської області було затримано та видворено з України кримінального авторитета відомого в кримінальних колах як Дато Агжабединський.