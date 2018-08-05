У Кіровоградській області поліція викрила сходку кримінальних авторитетів

Новини Суспільство 05.08.2018 - 13:57
Фото: Аброськін (facebook.com/arsen.avakov.1)
Фото: Аброськін (facebook.com/arsen.avakov.1)

В ході операції було затримано понад тридцять осіб

У Кіровоградській області правоохоронці викрили зібрання так званих кримінальних авторитетів Кіровоградщини. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в ФБ.

Зазначається, що приводом цієї "зустрічі на природі" було призначення "смотрящєго" за Світловодськом (Кіровоградська область), та вирішення спірних питань.У Кіровоградській області поліція викрила сходку кримінальних авторитетів

"Але все пішло не по їх "затвердженому сценарію", не дивлячись на благословення "злодія в законі" на прізвисько "Хохол", - підкреслив Аброськін.

За його словами, затриманому наглядачу за Світловодськом, та його спільникам в кількості більше тридцяти осіб,  довелося "лягти мордою у землю".

"Ну що ж це "іздєржкі посади". Звикайте", - додав він.

У Кіровоградській області поліція викрила сходку кримінальних авторитетів
У Кіровоградській області поліція викрила сходку кримінальних авторитетів
У Кіровоградській області поліція викрила сходку кримінальних авторитетів
У Кіровоградській області поліція викрила сходку кримінальних авторитетів
У Кіровоградській області поліція викрила сходку кримінальних авторитетів
У Кіровоградській області поліція викрила сходку кримінальних авторитетів
 

Нагадаємо, що раніше Нацполіцією було затримано та екстрадовано до Республіки Азербайджан довірену особу "злодія в законі" на прізвисько "Гуллі". Також правоохоронцями Львівської області було затримано та видворено з України кримінального авторитета відомого в кримінальних колах як Дато Агжабединський.

 

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Теги:  полиция,  В'ячеслав Аброськін,  криминал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС