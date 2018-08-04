Нацполіція затримала та екстрадувала довірену особу "злодія в законі"

На батьківщині затриманого чоловіка розшукували за вчинення кількох видів злочинів

Сьогодні, 4 серпня, правоохоронцями було затримано та екстрадовано громадянина Республіки Азербайджан. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Чоловік перебував кілька років у міжнародному розшуку за ініціативою правоохоронних органів Азербайджанської Республіки. Затриманого розшукували за вчинення кількох видів злочинів. Він проживав в Україні за підробленими документами", - повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Він зазначив, що затриманий поліцейськими 48-річний іноземець є довіреною особою «злодія у законі» на прізвисько "Гуллі". Тривалий час розшукуваний проживав на території України, маючи при собі підроблені документи. Він виконував вказівки лідерів злочинного світу в одеському регіоні, Києві, а також у західному регіоні України. Крім того, чоловік брав участь у злочинній діяльності організованої групи з міжнародними зв’язками, яка спеціалізувалась на наркотрафіку з Південної Америки до європейських країн.

Також Аброськін додав, що затриманий надав дуже важливі свідчення щодо злочинної діяльності "злодія в законі" українського походження.

Нагадаємо, що раніше в Сумській області працівниками поліції було затримано двох місцевих кримінальних авторитетів.