Нацполіція затримала та екстрадувала довірену особу "злодія в законі"

Новини Суспільство 04.08.2018 - 13:04
Фото: екстрадиція затриманого (npu.gov.ua)
Фото: екстрадиція затриманого (npu.gov.ua)

На батьківщині затриманого чоловіка розшукували за вчинення кількох видів злочинів

Сьогодні, 4 серпня, правоохоронцями було затримано та екстрадовано громадянина Республіки Азербайджан. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Чоловік перебував кілька  років у міжнародному розшуку за ініціативою правоохоронних органів Азербайджанської Республіки. Затриманого розшукували за вчинення кількох видів злочинів. Він проживав в Україні за підробленими документами", - повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Він зазначив, що затриманий поліцейськими 48-річний іноземець є довіреною особою «злодія у законі» на прізвисько "Гуллі". Тривалий час розшукуваний проживав на території України, маючи при собі підроблені документи. Він виконував вказівки лідерів злочинного світу в одеському регіоні, Києві, а також у західному регіоні України. Крім того, чоловік брав участь у злочинній діяльності організованої групи з міжнародними зв’язками, яка спеціалізувалась на наркотрафіку з Південної Америки до європейських країн.

Також Аброськін додав, що затриманий надав дуже важливі свідчення щодо злочинної діяльності "злодія в законі" українського походження.

Нацполіція затримала та екстрадувала довірену особу &quot;злодія в законі&quot;
Нацполіція затримала та екстрадувала довірену особу &quot;злодія в законі&quot;
Нацполіція затримала та екстрадувала довірену особу &quot;злодія в законі&quot;
Нацполіція затримала та екстрадувала довірену особу &quot;злодія в законі&quot;
 

Нагадаємо, що раніше в Сумській області працівниками поліції було затримано двох місцевих кримінальних авторитетів.

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Теги:  полиция,  Азербайджан,  вор в законе  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС