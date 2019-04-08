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В Кіровоградській області від грипу померли дві людини

Новини » Надзвичайні події    08.04.2019 - 18:13
В Кіровоградській області від грипу померли дві людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Епідемічна ситуація з ГРВІ в області на чотирнадцятому тижні 2019 року відносно спокійна

В Кіровоградській області від ускладнення грипу померли дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіровоградський обласний лабораторний центр.

За даними центру, епідемічна ситуація з ГРВІ в області на чотирнадцятому тижні 2019 року відносно спокійна. Показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу (мінус 42,6%).

За медичною допомогою до закладів охорони здоров'я області з приводу ГРВІ звернулося 2644 хворих, з них 69,8% діти. Всього госпіталізованих - 220. З початку епідсезону в області зареєстровано 84 лабораторно підтверджених випадків грипу. Всі хворі не були щеплені проти грипу.

Зареєстровано ще два летальних випадки від ускладнень грипу в Кропивницького і Компанеевском районі. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1) сезонний.

Нагадаємо, Кіровоградської області був зареєстрований ще один летальний випадок від ускладнення грипу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні з 11 по 17 березня на грип та ГРВІ захворіли понад 153 тис. осіб. Показник захворюваності на грип та ГРВІ склав 398,3 на 100 тис. населення, що на 23,2% менше рівня епідемічного порогу по Україні.

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