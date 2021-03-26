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В Кировоградской области ГФС изъяла из незаконного оборота топливо на более 1 млн долл.

Автор: РБК-Украина

Сотрудники ГУ Государственной фискальной службы в Кировоградской области пресекли незаконную деятельность по изготовлению подакцизной продукции без соответствующей лицензии с целью получения неконтролируемого дохода более чем на 1 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сообщается, что сотрудники ГУ ДФС совместно с сотрудниками Управления Стратегических расследований в запорожской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины и областного СБУ, под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры провели ряд обысков на территории нефтебазы и подконтрольной АЗС.

"Реализация автомобильного топлива осуществлялась через АЗС, принадлежащая подконтрольному субъекту хозяйствования, как соответствует требованиям ГОСТ по ценам, значительно ниже, чем средние рыночные", - говорится в сообщении.

По результатам санкционированных обысков обнаружено и изъято более 857 000 л дизтоплива, 349 000 л бензина и более 138 000 л растворителей. Общая ориентировочная сумма сырья и изготовленного контрафакта составляет более 34 млн гривен.

В настоящее время незаконная деятельность прекращена, предварительное расследование продолжается.

"Продолжаем борьбу с "теневой экономикой". Из-за существования нелегального бизнеса государственный бюджет недополучает средства, из которых финансируются зарплаты врачам, учителям, субсидии и т.д. Бизнес должен работать на пользу граждан Украины, укреплять экономическую безопасность государства, а не работать "по-черному", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине активизируют деятельность межведомственных рабочих групп в областях с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива. Эти группы проводят ежедневный мониторинг цен на горючее в каждом районе.

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Новости Украины Кропивницкая областьГФСакциз
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