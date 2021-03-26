У Кіровоградській області ДФС вилучила з незаконного обігу паливо на понад 1 млн долл.

Повідомляється, що співробітники ГУ ДФС, спільно зі співробітниками Управління Стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та обласного СБУ, під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури провели ряд обшуків на території нафтобази та підконтрольної АЗС.

"Реалізація автомобільного палива здійснювалася через АЗС, що належить підконтрольному суб'єкту господарювання, як відповідає вимогам ГОСТ за цінами, значно нижче, ніж середні ринкові", - йдеться в повідомленні.

За результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 857 000 л дизпалива, 349 000 л бензину та понад 138 000 л розчинників. Загальна орієнтовна сума сировини та виготовленого контрафакту сягає понад 34 млн гривень.

На цей час незаконну діяльність припинено, досудове розслідування триває.

"Продовжуємо боротьбу з "тіньовою економікою". Через існування нелегального бізнесу державний бюджет недоотримує кошти, з яких фінансуються зарплати лікарям, вчителям, субсидії, тощо. Бізнес повинен працювати на користь громадян України, зміцнювати економічну безпеку держави, а не працювати “по-чорному", - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.