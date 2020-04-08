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В Кировоградской области еще шесть медиков заразились COVID-19

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 17:30
В Кировоградской области еще шесть медиков заразились COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 76 заболевших коронавирусом, из них 27 медиков

В Кировоградской области подтвердили шесть новых случаев заболевания коронавирусом среди работников медицинских учреждений. Об этом сообщили в Кировоградской областной государственной администрации.

Как отметил глава ОГА Андрей Балонь, по состоянию на 8 апреля в области заразились COVID-19 27 медиков.

"Из них шесть врачей из Кировоградской областной больницы, 20 медработников из областного клинического госпиталя ветеранов войны и один медработник из частной клиники "Ацинус", - отметил Балонь.

Всего в области подтверждены 76 случаев заболевания коронавирусом, два из них - летальные.

Ранее РБК-Украина писало, что 7 апреля лабораторно подтвердили наличие заболевания COVID-19 у умершей накануне жительницы Кировоградской области. Как отметили в ОГА, 77-летняя женщина слишком поздно обратилась в больницу, она умерла спустя 7 минут после госпитализации.

Отметим, по состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 зараженных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев COVID-19 и еще семь смертей.

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