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В Кіровоградській області ще шість медиків заразилися COVID-19

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 17:30
В Кіровоградській області ще шість медиків заразилися COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 76 хворих коронавірусом, з них 27 медиків

В Кіровоградській області підтвердили шість нових випадків захворювання коронавірусом серед працівників медичних установ. Про це повідомили в Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Як зазначив голова ОДА Андрій Балонь, станом на 8 квітня в області заразилися COVID-19 27 медиків.

"З них шість лікарів з Кіровоградської обласної лікарні, 20 медпрацівників з обласного клінічного госпіталю ветеранів війни і один медпрацівник з приватної клініки "Ацинус", - зазначив Балонь.

Всього в області підтверджено 76 випадків захворювання коронавірусом, два з них - летальні.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 квітня лабораторно підтвердили наявність захворювання COVID-19 у померлої напередодні жительки Кіровоградської області. Як зазначили в ОДА, 77-річна жінка занадто пізно звернулася в лікарню, вона померла через 7 хвилин після госпіталізації.

Зазначимо, станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 заражених коронавірусом. Зокрема, за минулу добу зафіксували 206 нових випадків COVID-19 і ще сім смертей.

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